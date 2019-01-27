Пожар на Магнитогорском комбинате потушили

Пожар в цехе Магнитогорского металлургического комбината полностью потушен, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

«По данным на 16:10 по местному времени, пожар полностью потушен. Проливка и разбор конструкций завершены», — пояснили в пресс-службе.

Информация о возгорании транспортерной ленты конвейера в цехе углеподготовки поступила в воскресенье, 27 января, в 9.00, говорится на сайте регионального управления МЧС. Через три минуты пожарные прибыли на место. Пожару присвоили третий уровень сложности.

Лента горела на высоте 30 метров, что значительно осложнило тушение. Максимальная площадь распространения огня составила 770 квадратных метров. В тушении участвовали 57 человек и 17 единиц техники. По состоянию на 12.46, открытое горение было ликвидировано.

Пострадавших не было, на работу предприятия происшествие не повлияло.

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