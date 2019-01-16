Взрыв на заводе под Петербургом попал на видео

Дмитрий Сысоев / ВКонтакте

Очевидцы опубликовали видео, на котором запечатлен момент взрыва на заводе «Полипласт» в Ленинградской области. Запись с авторегистратора появилась в паблике «Кингисепп | KNG» во «ВКонтакте».

Взрыв на заводе произошел днем 16 января в Кингисеппе. После этого обрушилась часть кровли и начался пожар, к 14:00 его удалось потушить. Площадь горения составила 50 квадратных метров. В результате аварии пострадали пять человек, двое госпитализированы, уточняет телеканал «78».

Губернатор региона Александр Дрозденко озвучил возможную причину ЧП. По его словам, речь идет о нарушении техники безопасности. «Предварительно в результате попадания искры от болгарки произошла детонация находящейся в здании селитры», — написал он на своей странице в Instagram. Дрозденко подчеркнул, что двухэтажное производственное здание полностью разрушено.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах, говорится в сообщении на сайте регионального управления Следственного комитета.

Завод, основанный в 1985 году, производит продукцию строительной химии, в частности химические добавки для бетона и цемента. Продукция поставляется на внутренний и внешний рынок.

В октябре 2018 года взрыв прогремел на другом заводе в Ленинградской области — на «Авангарде». ЧП произошло в здании, где организовали производство пиротехники. Погибли пять человек, главного инженера отправили под домашний арест.

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