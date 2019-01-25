Причиной пожара на крупнейшем в Северной Осетии заводе стал поджог

Пожар на металлургическом заводе «Электроцинк» во Владикавказе в октябре 2018 года произошел в результате поджога. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе комиссии по вопросам дальнейшей деятельности предприятия.

В комиссии добавили, что на данный момент установлена только техническая сторона пожара. Мотивы поджигателей пока неизвестны.

Одно из ведущих российских предприятий цветной металлургии «Электроцинк» загорелось в ночь на 21 октября. Распространение огня началось с электролитного цеха, в итоге площадь возгорания составила 4,5 тысячи квадратных метров. Частично обрушилась крыша на площади 612 квадратных метров и стена цеха. Погиб один пожарный. Эксперты не зафиксировали утечки опасных веществ и вредных выбросов в воздух, эвакуации населения не было.

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