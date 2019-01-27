Муж Елизаветы II все-таки извинился перед пострадавшей в ДТП женщиной

Муж королевы Великобритании Елизаветы II Филипп принес письменные извинения Эмме Фейруэзер (Emma Fairweather), которая пострадала в аварии, случившейся по вине принца. Об этом сообщает Daily Mirror.

«Дорогая миссис Фейруэзер, я хочу, чтобы вы знали, как я сожалею в связи с той ролью, которую сыграл в происшествии на перекрестке Бейбингли», — сказано в письме.

Член королевской семьи подписал послание своим именем, без титулов: «Искренне ваш, Филипп». Фейруэзер обратила на это особое внимание: «Меня приятно удивило личное отношение», — отметила она.

Ранее сообщалось, что извинения женщине вместо супруга принесла сама Елизавета II.

18 января Филипп попал в аварию возле поместья Сандрингем в восточной Англии. 97-летний принц выезжал с проселочной дороги на главную, когда в него въехала другая машина. Land Rover Филиппа от удара перевернулся. Врачи осмотрели его и не нашли повода для беспокойства. Водитель и пассажир во втором автомобиле получили незначительные травмы. Их, как и принца, быстро выписали.

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