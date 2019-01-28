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Правительство проконтролирует расходы госкомпаний

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Правительство ужесточит контроль над капитальными расходами сетевых госкомпаний и будет утверждать их инвестпрограммы, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на собственные источники.

Решение подготовить законопроект, который закрепит такой порядок, приняли на совещании у премьера Дмитрия Медведева. После этого будут определены способы расчета дивидендов для госкомпаний. Методологию разрабатывают в Минэкономразвития.

На данный момент правительство определяет только инвестпрограммы РЖД и «Россетей», но при этом устанавливает тарифы и для прочих госкомпаний. Например, на перекачку газа для «Газпрома», нефти — для «Транснефти», передачу электроэнергии для «Россетей».

Министр энергетики Александр Новак осенью прошлого года выступал за то, что правительство должно не только определять тарифы, но и решать, сколько госкомпаниям тратить на инвестиции и дивиденды. Ожидается, что в этом году дивиденды от госкомпаний принесут правительству 590 миллиардов рублей дивидендов, в 2020 году — 626 миллиардов рублей, а в 2021 году — 675 миллиардов рублей.

Инвестпрограмма «Газпрома» в прошлом году достигла 1,5 триллиона рублей, в этом году планируется инвестировать 1,326 триллиона рублей, в 2020 и 2021 годах — 1,065 и 1,251 триллиона рублей соответственно. Инвестпрограмма РЖД в прошлом году равнялась 550 миллиардам рублей, «Россетей» — 240 миллиардам.

Ранее министр финансов и первый вице-премьер Антон Силуанов поручил российским госкомпаниям перейти на «преимущественное использование» отечественного софта к 2022 году.

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