Кличко госпитализировали в Австрии

Мэр Киева Виталий Кличко попал в больницу в Австрии. Об этом сообщил портал LIGA.net со ссылкой на пресс-секретаря градоначальника.

Он находится на обследовании и реабилитации в австрийской клинике в городе Санкт-Иоганн-ин-Тироль с 26 января, куда попал прямо с экономического форума в швейцарском Давосе. По утверждению СМИ, у него обострилась травма спины, полученная в 2007 году во время разминки перед боксерским поединком против американца Джамила Макклайна. Тогда украинский спортсмен перенес операцию.

Сроки возвращения Кличко к исполнению рабочих обязанностей не называются. Известно лишь, что в связи с госпитализацией мэр украинской столицы отложил рабочий визит в Осло.

24 января брат Виталия Кличко, бывший боксер Владимир Кличко необычным образом решил привлечь иностранных инвесторов на Украину. Выступая на сессии Всемирного экономического форума в Давосе он рассказал о «сексуальности и вожделенности» страны.

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