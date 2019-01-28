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Житель Приморья стал популярным виноделом и заинтересовал полицию

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Майхинское хозяйство

Подпольный алкогольный цех с 6,5 тысячи литров суррогатного спиртного обнаружила полиция в селе Анисимовка Приморского края. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

По данным полиции, производство, розлив и хранение суррогатного алкоголя происходили на территории частного домовладения. При обыске обнаружили оборудование для перегона алкоголя и укупорки бутылок, этикетки, упаковки, пробки, тары для алкоголя, а также уже упакованную продукцию.

Отмечается, что владельцем нелегального бизнеса является местный житель. Он наладил сбыт суррогата, распространял информацию о его продаже через интернет, а также устраивал экскурсии с дегустацией.

Следствие возбудило уголовное дело по статье 171.3 УК РФ «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Виноделу грозит лишение свободы до трех лет.

Как отмечает РИА Новости, возможно, речь идет об известной приморской винодельне «Майхинское вино», которая работает уже несколько лет. Компания, которая организовывала на ферму туры, приостановила поездки без указания причин.

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