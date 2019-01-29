Прибытие в Москву банды главного киллера России сняли на видео

Следственный комитет Российской Федерации / YouTube

Из Владикавказа в Москву спецбортом доставили 12 членов банды Аслана Гагиева, известного в прессе как главный киллер России. Видеоролик опубликован на YouTube-канале Следственного комитета России.

На кадрах видно, как сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний выводят мужчин в наручниках с трапа самолета, сажают в служебные автомобили и увозят.

Членам банды Гагиева вменяется покушение на жизнь сотрудников правоохранительных органов и более 40 убийств, совершенных в период с 2004 по 2014 год. Чтобы обеспечить безопасность всем участникам судебного процесса, уголовное дело в отношении обвиняемых при повышенных мерах безопасности рассмотрит Московский окружной военный суд.

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