Сервисы Google перестали работать по всему миру

Пользователи сервисов компании Google пожаловались на многочисленные сбои в их работе. Об этом сообщается на сайте Downdetector, который собирает данные о работоспособности различных порталов.

Юзеры заметили проблемы в работе поисковика Google и почтового сервиса Gmail. Информацию о проблемах передают пользователи со всего мира.

Портал, сообщающий о доступности различных продуктов Google для клиентов, демонстрирует, что в работе практически каждого из них наблюдаются сбои.

Сообщения на портале доказывают, что ряду пользователей до сих пор недоступны сервисы Google+, календарь, диск, документы, класс, таблицы, презентации. Сотрудники компании предполагают, что проблемы будут устранены для всех юзеров в ближайшее время.

Ранее интернет-евангелист Google Винтон Серф (Vinton Cerf) назвал устройства интернета вещей основной опасностью для сети. По его мнению, такие гаджеты плохо защищены и могут поставить под угрозу всю международную структуру.

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