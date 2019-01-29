Воробьев пообещал жителям реальные перемены

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал основную цель работы регионального правительства. Его слова приводит телеканал «360 Подмосковье» во вторник, 29 января.

«Дело в реальных переменах, которые должны почувствовать наши жители», — сказал губернатор.

Он уточил, что власти ставят перед собой задачу достичь еще более высоких показателей в экономической и социальной сферах. По его словам, для этого в правительстве работают по всем возникающим вопросам и направлениями.

При этом Воробьев подчеркнул, что речи не идет об улучшении статистики на бумаге, местные жители должны видеть перемены.

В июле прошлого года губернатор заявил, что Московская область обладает всеми необходимыми ресурсами для дальнейшего развития. Позже Воробьев высоко оценил инвестиционную привлекательность региона.