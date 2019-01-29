Создан первый в мире странный атом

Международная группа ученых из коллаборации J-PARC E15 под руководством физиков из японского института RIKEN впервые получила ядро экзотического атома, состоящее из двух протонов и каона — частицы, содержащей странный антикварк. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

Каоны являются короткоживущими мезонами, то есть частицами, состоящими из равного количества кварков и антикварков, которые связаны сильным взаимодействием. Антикварк в составе каона обладает квантовым числом, произвольно названным странностью. Кроме странного кварка каоны содержат также верхний или нижний кварк. Этот тип мезонов был предсказан японским физиком Хидэки Юкавой, за что тот получил Нобелевскую премию после того, как существование каонов было подтверждено.

В ходе эксперимента физики использовали ядра гелия-3, состоящие из двух протонов и одного нейтрона. Ученые выбили нейтрон из гелия и, тем самым, уменьшили энергию каона с помощью энергии отдачи ядра. Это позволило связать странный мезон, изначально являющийся виртуальной частицей, с протонами, сделав его реальным. По словам исследователей, результаты работы помогут понять механизм происхождения массы ядер, а также процессы, происходящие в недрах нейтронных звезд.

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