Порошенко назвал условия повторения венесуэльского сценария на Украине

Некоторые кандидаты в президенты Украины могут своими экспериментами довести ситуацию в стране до условий, сложившихся в Венесуэле. С таким заявлением во вторник, 29 января, выступил президент Украины Петр Порошенко, передает «Украинская правда».

Выступая на форуме «От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем» (на котором Порошенко объявил о том, что будет вновь баллотироваться на пост президента страны), украинский лидер заявил, что политики-популисты подвергают Украину опасности, а если они придут к власти — «все испытания войны и российской агрессии окажутся напрасными».

«Своими бессмысленными экспериментами популисты толкнут страну к новым политическим и экономическим потрясениям. Так что, мы хотим догнать наших успешных западных соседей или, наоборот, скатиться до уровня Венесуэлы?» — задался вопросом Порошенко.

Именно путь к венесуэльскому сценарию развития событий предлагает значительная часть кандидатов на президентских выборах, запланированных на 31 марта, убежден Порошенко. «Не так давно кто-то из оппозиционеров сказал, что быть популистом — это значит служить людям», — вспомнил глава государства слова лидера партии «Батькивщина» и фаворита предвыборной гонки Юлии Тимошенко, которая еще в ноябре заявила, что не боится никаких обвинений в популизме.

«Быть ​​популистом — это значит лгать людям и обманывать людей. И обрекать их на нищету и страдания. [Президент Венесуэлы Николас] Мадуро это наглядно доказал в Венесуэле, а некоторые политиканы хотят поэкспериментировать в Украине», — заключил Порошенко.

24 января Порошенко уже предупреждал украинцев о том, что в стране может повториться ситуация, сложившаяся к текущему моменту в экономике Венесуэлы, если на Украине начнут проводить эксперименты с установлением нерыночных цен на ряд товаров. Тогда украинский лидер заявил, что «западный уровень жизни требует западной экономики», а «стиль правления Мадуро приносит результаты Мадуро».

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