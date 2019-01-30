Путин пошутил про министра экономического развития

Президент России Владимир Путин начал совещание с членами правительства с шутки: назвал министра экономического развития Максима Орешкина туристом. Об этом сообщает ТАСС в среду, 30 января.

«У нас сегодня вопрос туризма [на повестке дня совещания]. Но прежде чем это начнем, спросим еще одного туриста», — сказал глава государства с улыбкой.

Путин попросил Орешкина, который возглавлял российскую делегацию на Всемирном экономическом форуме в Давосе, рассказать о мероприятии.

28 января президент ВТБ Андрей Костин назвал тревожной и растерянной атмосферу давосского ВЭФ. По его словам, в условиях неконтролируемого нарастания внутренних проблем в ряде стран текущая повестка Давоса для лидеров ведущих экономик мира утратила свою актуальность.

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