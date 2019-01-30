После исчезновения капитана «Норда» на Украине завели дело об убийстве

После пропажи капитана арестованного украинскими пограничниками российского судна «Норд» Владислава Горбенко расследуется дело об убийстве. Об этом сообщило агентство УНН со ссылкой на управление Национальной полиции.

В полицию обратился брат Горбенко, после чего было открыто дело о предумышленном убийстве. Уточняется, что это стандартная процедура после исчезновения человека, так как открытие дела по особо тяжкой статье позволяет оперативникам вести оперативно-следственные мероприятия.

Спикер Службы безопасности Украины Елена Гитлянская сообщила, что сведений о задержании капитана контрразведчиками нет.

Об исчезновении Горбенко заявил 28 января его адвокат Максим Могильницкий. Он сообщил, что капитан несколько дней не выходил на связь с родственниками и защитниками.

Крымское рыболовецкое судно «Норд», шедшее под флагом России, было задержано в Азовском море украинскими пограничниками в марте прошлого года. Все 10 членов экипажа обладают российскими паспортами, однако Киев считает их гражданами Украины. Моряков обвинили в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее», поскольку судно зарегистрировано в одном из портов Крыма, который Украина считает своей территорией.

Капитану судна инкриминировали «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства», ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В апреле двое моряков вернулись в Россию через территорию Белоруссии. 30 октября стало известно, что семь моряков «Норда» обменяли на семь членов экипажа украинского рыболовецкого судна «ЯМК-0041», задержанного пограничниками ФСБ в мае.

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