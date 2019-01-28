На Украине пропал капитан задержанного рыболовецкого судна

На Украине пропал задержанный капитан судна «Норд». Об этом на своей странице в Facebook сообщил его адвокат Максим Могильницкий.

По словам адвоката, капитан «Норда» Владимир Горбенко вышел из дома около полудня в минувшую субботу, 26 января, и с тех пор его никто не видел. Горбенко также не выходит на связь с адвокатами и родственниками.

Крымское рыболовецкое судно «Норд», шедшее под флагом России, было задержано в Азовском море украинскими пограничниками в марте прошлого года. Все 10 членов экипажа обладают российскими паспортами, однако Киев считает их гражданами Украины. Моряков обвинили в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее», поскольку судно зарегистрировано в одном из портов Крыма, который Украина считает своей территорией.

Капитану судна инкриминировали «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства», ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В апреле двое моряков вернулись в Россию через территорию Белоруссии. 30 октября стало известно, что семь моряков «Норда» обменяли на семь членов экипажа украинского рыболовецкого судна «ЯМК-0041», задержанного пограничниками ФСБ в мае.

*** Обратная связь с отделом «Бывший СССР»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!