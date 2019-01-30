Запыленность Новосибирска в 100 раз превысила норму

Уровень запыленности магистралей Новосибирска в 80-100 раз выше нормы. К такому выводу пришли сотрудники Института почвоведения и агрохимии СО РАН, которые в сотрудничестве со специалистами СГУПС исследовали городские дорожные отложения, источники и миграцию загрязняющих веществ, сообщает региональный ресурс VN.ru.

«Вблизи автомобильных дорог с высоким трафиком многократно превышено допустимое содержание, — сообщил директор Института почвоведения и агрохимии СО РАН Александр Сысо. — Летом на газонах в парках и скверах в исходном состоянии частицы грязевых отложений обладают малой способностью к пылеобразованию, однако при воздействии, имитирующем действие шин, в 2,7 раза увеличивается способность к пылеобразованию». В целом, добавил эксперт, в Новосибирске в 50 раз превышен уровень выпадения твердых веществ.

По словам Сысо, частицы пыли менее 10 микрон опасны, поскольку они могут оседать в легких человека и опасны тем, что вместе с ними в организм попадает алюминий. Помимо алюминия другие опасные для здоровья элементы — оксид кремния, марганца попадают в организм тех, кто живет и работает вблизи крупных магистралей.

Как пояснила начальник отдела окружающей среды департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска Мария Сидорова, проведенное исследование показало, что вещества способны мигрировать из почвы в снег и воздух и из снега в воздух». Специалисты порекомендовали местным властям применять системный подход в озеленении газонов вдоль дорог, уборке и содержании дорог города.

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