Украинского мастера боевых искусств поймали в России за убийство

В Санкт-Петербурге задержан двукратный чемпион мира по кикбоксингу Вадим Оленчик, обвиняемый на Украине в убийстве. Об этом в среду, 30 января, «Интерфаксу» сообщил источник в правоохранительных органах .

23-летний призер по кикбоксингу, чемпион Европы и пятикратный чемпион Украины по тайскому боксу находился в международном розыске по линии Интерпола.

Оленчик обвиняется в убийстве своего приятеля и последующем угоне его автомобиля. Молодому человеку вменяется часть 2 статьи 115 («Умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений») и часть 1 статьи 289 («Незаконное завладение транспортным средством») УК Украины.

Российские правоохранительные органы уже известили украинских коллег о задержании обвиняемого. В настоящее время Оленчик находится в отделе полиции Петербурга.

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