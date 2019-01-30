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Финалисты олимпиады «Я — профессионал» приняли участие в зимней школе по экономике

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Финалисты всероссийской олимпиады «Я — профессионал» по направлению «Экономика» приняли участие в зимней школе Сбербанка и Высшей школы экономики. На обучение приехали 134 человека из 36 регионов и 58 вузов, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Основная тема этого года — цифровизация экономических процессов. Эксперты обсудили с молодыми людьми роботизацию, применение цифровых технологий и Big Data в банке, а также рассказали о киберфизических системах и промышленном интернете вещей.

В течение четырех дней участники под руководством специалистов разрабатывали проекты в сфере цифровой экономики, а затем защищали их концепции.

Программа школа создавалась совместно с вузами — организаторами олимпиады, а также крупными компаниями. Авторы ориентировались на практическую деятельность.

Зимняя экономическая школа — одна из 24 школ олимпиады, которые в 2019 году проходят по 46 направлениям в семи городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Томске, Новосибирске, Тюмени и Самаре — с 27 января по 2 марта.

Олимпиада «Я — профессионал» стартовала в 2017 году. В первый год проведения было подано 295 тысяч заявок по 27 направлениям. Второй сезон конкурса был открыт 26 сентября 2018 года. В период регистрации поступило 523 тысячи заявок. Число направлений увеличилось в два раза, с 27 до 54.

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