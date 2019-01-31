Жена украинского футболиста-дебошира рассказала о восьми годах избиений

Бывшая жена футболиста Александра Алиева Татьяна в интервью украинскому телеканалу «1+1» рассказала, что муж ее избивал. Также она показала журналистам видео, где запечатлены следы от ударов.

Татьяна Алиева заявила, что бывший муж «сломал кровать о ее голову» и выгнал из дома. Она утверждает, что футболист избивает ее на протяжении восьми лет, даже при детях он говорил, что их «мамы больше нет». Сам Алиев отвергает обвинения в насилии, однако подтверждает тот факт, что выгнал бывшую супругу из дома.

Отмечается, что по факту избиений женщины Алиевым было возбуждено пять уголовных дел,однако ни одно из них пока до суда не дошло.

В августе 2018 года футболист в интервью обвинил журналистов и «злые языки» в том, что они создали ему репутацию алкоголика. При этом он признал, что мог «пойти погулять, пойти посидеть, пойти выпить», но зависимостью не страдал.

Тем не менее, Алиев не раз попадал в скандалы в состоянии алкогольного опьянения. Так, в июне 2014 года он устроил дебош в одном из ночных клубов Киева. Игрок угрожал посетителям заведения оружием и был выставлен из клуба охраной.

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