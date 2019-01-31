В России стали чаще проводить «чистку» чиновничества

С 2012 года количество уголовных дел в отношении российских чиновников растет в разы. Об этом свидетельствуют результаты исследование фонда «Петербургская политика», которые приводит РИА Новости.

В докладе, посвященном «чистке» чиновничества, говорится, что с 1992 по 2019 годы возбуждено 235 уголовных дел против федеральных и региональных чиновников, депутатов и глав муниципалитетов. При этом авторы исследования отмечают, что в период с 1992–1995 год заведено одно уголовное дело, а в 1996-2000 годы вынесено два приговора с лишением свободы.

В 2012 году под уголовные дела попали 16 чиновников, в 2014-м – 30. В этот же год вынесли 10 приговоров с лишением свободы. Авторы доклада считают, что резонанс вызывают факты арестов, а не последующие приговоры. Эксперты также отмечают, что часть считает происходящее «наведением порядка», а часть – подтверждением стереотипов о всеобщей коррумпированности.

Ранее 30 января сообщалось, что Сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова задержали в зале заседаний Совета Федерации. Ему предъявили обвинение в участии в преступном сообществе, двух эпизодах организации убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений и давлении на свидетеля.

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