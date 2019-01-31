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Оскандалившийся петербургский ЗАГС выставили на продажу

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В Санкт-Петербурге ищут покупателей, готовых заплатить сотни миллионов рублей за здание, где прежде размещался прославившийся на всю Россию ЗАГС, сообщает «Фонтанка.ру». В 2014 году в особняке был зарегистрирован первый в стране ЛГБТ-брак.

Информация о продаже объекта размещена на одном из отечественных сайтов объявлений, уточняет интернет-издание. Двухэтажное здание на набережной Грибоедова в свое время арендовала мэрия города для размещения ЗАГСа. Спустя несколько месяцев после того, как в особняке был заключен брак между обычной женщиной и трансгендером, ЗАГС закрыли.

В объявлении о продаже указано, что здание предназначено под организацию семейной резиденции. «На первом этаже возможно разместить кухню, санузел, комнаты для персонала, детские игровые комнаты, кабинеты. На втором этаже — хозяйские и гостевые спальни, гостиные», — приводит «Фонтанка.ру» часть описания.

Цена лота — 350 миллионов рублей.

Скандальный брак в особняке на набережной Грибоедова был зарегистрирован в ноябре 2014-го. На церемонию молодожены — женщина и трансгендер-мужчина, находившийся в процессе изменения своего биологического пола, — пришли в белых платьях. Через полгода в Госдуму внесли законопроект о запрете браков между лицами одного пола в случае, если один из них сменил пол или находится в процессе его изменения. Этот законопроект был отклонен.

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