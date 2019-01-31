Посетитель принес гранату в столичный гей-клуб

Мужчина принес в один из столичных гей-клубов гранату. Об этом в четверг, 31 января, источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС.

О посетителе со взрывным устройством полиции рассказал директор заведения, после чего тот был задержан сотрудниками правоохранительных органов. В результате экспертизы выяснилось, что у мужчины при себе был корпус гранаты с поражающими элементами без взрывателя.

В настоящее время по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

27 декабря 2018 года сообщалось, что на территории торговой базы в Хабаровске вооруженный монтировкой и ножом мужчина взорвал боевую гранату, из-за чего погиб сам. Перед этим он ворвался в один из кабинетов и напал на женщину, однако за нее вступились коллеги и обезоружили незнакомца. В результате он воспользовался взрывным устройством.

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