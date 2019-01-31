Найден тайник охранника Николая II

Во время ремонта здания управления Федерального казначейства Ставропольского края в Ессентуках был найден тайник с уникальными фотографиями семьи Николая II. Об этом сообщается на сайте министерства туризма и оздоровительных курортов региона.

Конверт со снимками лежал под ветхой балкой, и ставропольский краевед Роман Нутрихин выяснил, что они принадлежали охраннику Николая II Анатолию Федюшкину. На службу в охрану императорской семьи он поступил в 1907 году. На двух фотографиях из тайника сохранились подлинные автографы членов семьи.

Эти снимки станут частью коллекции управления казначейства.

В конце января в ходе раскопок в подвале одного из исторических зданий в центре Ташкента обнаружены ценности, утраченные 80 лет назад. Ученые Национального университета Узбекистана нашли, в частности, экспонаты из коллекции 1918 года Ташкентского дворца князя Романова и предметы, которые принадлежали жертвам сталинских репрессий, генерал-майору русской армии Джурабеку и переселенцам из Европы и Санкт-Петербурга.

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