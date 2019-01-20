Найдены утраченные при Сталине сокровища

В ходе раскопок в подвале одного из исторических зданий в центре Ташкента обнаружены ценности, утраченные 80 лет назад. Об этом сообщает узбекистанский новостной сайт kun.uz.

Ученые Национального университета Узбекистана нашли, в частности, экспонаты из коллекции 1918 года Ташкентского дворца князя Романова и предметы, которые принадлежали жертвам сталинских репрессий, генерал-майору русской армии Джурабеку и переселенцам из Европы и Санкт-Петербурга. Все это находилось в скрытом помещении под подвалом.

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На фотографиях, которые публикует сайт, запечатлены такие вещи, как австрийский микроскоп из золота XIX века, различные монеты, золотые слитки на восемь килограммов, отделанные золотом книги XVIII-XIX веков из императорского дворца и четыре раритетные книги о птицах Америки на сумму около 150 тысяч долларов. Помимо этого, были найдены документы времен Узбекского ханства и старинные рукописи мыслителей.

Утверждается, что стоимость клада, по предварительной оценке, превышает один миллион долларов. Находки взяты под государственную охрану.

Сообщается, что ценности были доставлены в Среднюю Азию по инициативе русского и советского ученого Николая Димо, одного из основателей Среднеазиатского университета (ныне Национальный университет Узбекистана).

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