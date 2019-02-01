Найден «супергерой в мире фастфуда»

Пользователи Reddit оценили поступок работника сети фастфуда Chick-fil-A, который побежал за машиной клиента, не забравшего часть своего заказа. Видео, на котором парень бежит за машиной, а затем обратно на работу, набрало более 55 тысяч лайков и около двух тысяч комментариев.

В ролике видно, как сотрудник Chick-fil-A с заказом в руках пробегает значительное расстояние от своего рабочего места до клиента и, немного запыхавшись, бегом возвращается обратно. Комментаторы на Reddit остались в восторге. Один из пользователей назвал работника «супергероем из мира фастфуда».

Многие юзеры рассказывали, что они или их друзья работали в сети быстрого питания Chick-fil-A. Они отметили в комментариях, что сотрудники этой компании отличаются «исключительной вежливостью» и «добродушием», как и парень из видео.

Один из комментаторов рассказал, что в Chick-fil-A он однажды поел бесплатно, так как забыл кошелек в офисе. Сотрудники фастфуда, по его словам, «отказались выпускать его голодным».

Ранее в январе Билл Гейтс отстоял очередь в ресторан быстрого питания и получил множество комплиментов от пользователей. В Twitter одобрили поступок миллиардера, который, по мнению микроблогеров, демонстрирует, что Гейтс «ведет себя, как обычные люди».

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