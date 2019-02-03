Футболисту наступили бутсой на лицо и изуродовали его

Португальский нападающий «Рединга» Нельсон Оливейра получил повреждения на лице после того, как на него наступил соперник в матче второго дивизиона чемпионата Англии. Фото пострадавшего португальца опубликовал в своем Twitter-аккаунте журналист Адам Гудвин.

На снимке видны повреждения на лице форварда, оставленные бутсой соперника. Голову Оливейры поддерживает медик.

Инцидент произошел во время матча «Рединга» против «Астон Виллы». В одном из эпизодов португальский нападающий оказался на газоне, уступив в борьбе за мяч игроку Астон Виллы Тайрону Мингсу. В попытке переступить через упавшего соперника, Мингс попал Оливейре бутсой по лицу.

Португальский форвард покинул поле на носилках. Встреча завершилась нулевой ничьей.

27-летний Оливейра известен по выступлениям за французский Ренн, португальскую Бенфику, испанский Депортиво. С 2015 года футболист играет в Англии. С 2012 по 2017 год футболист привлекался к играм сборной Португалии.

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