«Запорожцы» перестали покупать

В январе 2019 года не было продано ни одного нового автомобиля марки ЗАЗ. Это следует из данных, опубликованных порталом Autoconsulting.

«Увы, ЗАЗ покинул украинский рынок как производитель легковых автомобилей», — сообщает портал.

При этом, отмечает «Российская газета», упоминания о «Запорожцах» встречались в статистике продаж на протяжении всего 2018 года — дилеры могли распродавать остававшиеся на складах машины. Теперь же либо запасы закончились, либо покупатели окончательно потеряли интерес к этим автомобилям, пишет издание.

По данным «Российской газеты», в прошлом году на ЗАЗ собрали всего одну машину, причем только чтобы проверить технологические процессы.

Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) был основан в 1863 году. Основное производство находится в Коммунарском районе украинского города Запорожье. В 2014 году производство снизилось в десятки раз, в конце 2017-го завод прекратил выпуск легковых автомобилей и в настоящее время выпускает только автомобильные комплектующие, а также несколько единиц автобусов и легких коммерческих автомобилей в месяц.

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