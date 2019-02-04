В сети «оживили» Децла

Русскоязычные пользователи Instagram и Twitter публикуют посты с хештегом #ДецлЖив. В публикациях юзеры делятся воспоминаниями, связанными с творчеством рэпера.
Комментаторы в Twitter скорбят по поводу гибели музыканта. Часть пользователей благодарит рэпера за приятные моменты, связанные с детством.
Некоторые желают Децлу «хорошо провести время на “другой” вечеринке».
Один из комментаторов утверждает, что «если распространить хештег #ДецлЖив, он запишет видео с острова», на который хотел уехать в 35 лет, инсценировав свою смерть.
Музыкант Кирилл Толмацкий, известный как Децл, умер в ночь на 3 февраля 2019 года. Артист выступал в Ижевске на частной вечеринке. После концерта он ушел в гримерку, где через несколько минут его состояние резко ухудшилось, и он скончался. По данным СМИ, медики предполагают, что причиной остановки сердца могла быть сердечная патология, однако экспертиза болезненных изменений не выявила.