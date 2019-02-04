Россиянин попытался похудеть и попал в тюрьму

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Житель Волжского (Волгоградская область) приговорен к году лишения свободы после того, как заказал по интернету препарат для похудения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на старшую помощницу регионального прокурора Оксану Черединину. Мужчина будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

По ее словам, в сентябре прошлого года мужчина заказал из Казахстана 30 банок лекарственного средства «Циклональное похудание — Волшебные бобы», которое содержит сильнодействующее вещество сибутрамин, запрещенное в России, и заплатил за них 12 тысяч рублей.

В качестве получателя заказа мужчина указал свою супругу. Она отправилась получать бандероль весом 350 граммов с 1,8 тысячи капсул препарата и была задержана сотрудниками правоохранительных органов. Как оказалось, муж не рассказал ей о содержании посылки.

Уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК («Контрабанда сильнодействующих веществ») расследовали сотрудники управления ФСБ России по Волгоградской области.

Ранее ученые медицинской школы Гарварда (США) выяснили, что большое число диетических добавок содержит потенциально опасные и неодобренные лекарственные препараты. 46 процентов потенциально опасных добавок приходились на вещества, усиливающие половые функции и содержащие силденафил, 41 процент — на те, что способствуют потере веса и содержат опасный для сердечно-сосудистой системы сибутрамин (средство подавления аппетита).

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