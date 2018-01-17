Китаянка лечила россиян от ожирения запрещенными препаратами и была наказана

В Чите осудили китаянку Ли Гайхуа за сбыт таблеток для похудания с запрещенным в обороте веществом — сибутрамином. Об этом говорится на сайте прокуратуры Забайкальского края в среду, 17 января.

Женщину приговорили к штрафу в размере 95 тысячи рублей по статье «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта» (статья 234 УК РФ). «Благодаря вмешательству правоохранительных органов удалось избежать тяжких последствий для потребителей», — отметили в надзорном ведомстве.

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Подсудимая прежде руководила городским культурно-оздоровительным центром «Жемчужина Востока» и организовала в нем продажу изготовленных в Китае таблеток. Во время изъятия их общая масса составила 29,88 грамма.

Весной в Тульской области с поличным задержали учителя физкультуры, заподозренного в изготовлении и сбыте амфетамина. Предполагается, что преподаватель продавал запрещенные препараты прямо в здании школы.

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