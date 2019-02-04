На Кольском полуострове пройдут съемки фильма ужасов

В Хибинах, горном массиве на Кольском полуострове, пройдут съемки фильма про замороженного человека под названием «Ледяной демон», премьера картины запланирована на 2020 год, сообщается в паблике «ИПКА «Лавина» во «ВКонтакте».

«Сюжет фильма такой. Во льдах найден мужчина. 10 лет он провел под снегами, но его сердце бьется. Он врывается в жизнь родных, у которых давно новая семья. Главному герою — мужу, приходится искать выход из сложившейся ситуации. Сложности добавляет то, что замерзший, может быть, вовсе и не человек», — говорится в публикации.

Основным местом съемок станет домик на северном склоне горнолыжного курорта «Большой Вудъявр». Рассматривались также варианты базы «Лесная», окрестностей Тик-Губы и апатитских коттеджей. Московские продюсеры и режиссеры во главе со сценаристом Иваном Капитоновым («Пиковая дама», «Русалка», «Озеро мертвых») уже договорились о сотрудничестве с администрацией Кировска. Декорирование местности и сами съемки планируются на осень.

Заполярье стало притягивать туристов и съемочные группы после выхода на экраны фильма «Левиафан» режиссера Андрея Звягинцева, который был снят в селе Териберка Мурманской области.

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