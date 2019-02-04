Полковник ФСО попался в Крыму на махинациях с грязным топливом

В Крыму задержали полковника ФСО Эдуарда Турту, являющегося заместителем руководителя службы охраны на полуострове, пишет «Коммерсантъ».

Офицер стал фигурантом уголовного дела о махинациях при поставках солярки для отопления государственных дач в Крыму. По версии следствия, Турта принимал у поставщика — гендиректора компании «ВАБ-Нефть» капитана второго ранга в отставке Вадима Балясного — менее качественное, чем было указано в договорах, топливо, в результате чего бюджету был причинен ущерб в 20 миллионов рублей.

Полковник Турта не признает своей вины по предъявленному ему обвинению по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

Он был этапирован из Крыма в Москву, где 94-й гарнизонный военный суд отправил его в СИЗО «Матросская Тишина».

В 2017 году руководство крымской службы охраны ФСО получило приказ организовать бесперебойное снабжение дизельным топливом трех госдач на полуострове, пишет газета. Был заключен договор на поставку 600 тонн дизтоплива марки «Евро-5» с «ВАБ-Нефть», согласившейся поставить топливо без предоплаты.

Проблемы с исполнением контракта появились после того, как нефтеперерабатывающие заводы подняли отпускные цены на топливо. Балясный сообщил ФСО, что выполнить госзаказ по установленным ценам не сможет, и предложил либо пересмотреть их, либо найти другого поставщика. Однако его не услышали, и тогда, чтобы не прерывать поставки солярки для госдач, бизнесмен стал закупать дизтопливо более низкой марки.

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