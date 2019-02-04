В России обвинили Японию в подрыве отношений из-за ракетного договора

Япония подрывает отношения с Россией, признавая, что Москва нарушает Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Такое заявление сделал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, передает ТАСС.

Он отметил, что Токио, «как и европейские союзники США, вновь бьет по собственной репутации самостоятельного игрока на международной арене».

Так сенатор отреагировал на заявление генсека кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги. По его словам, Токио признает, что Москва нарушает ДРСМД, и японское правительство с пониманием относится к решению американских властей выйти из соглашения. Он также отметил, что «проблемы, связанные с этими ракетами, имеют непосредственное отношение к Восточной Азии», и указал на необходимость обсуждения этого вопроса с Россией и Китаем.

Косачев добавил, что для включения Китая или других стран в ДРСМД не нужно «потакать США в попытке разрушить договор в расчете на то, что после получится перезагрузить ситуацию с еще большим числом участников». Напротив, необходимо сделать все возможное для сохранения документа, сказал он.

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2 февраля президент Владимир Путин сообщил, что Россия приостанавливает свое участие в ДРСМД в ответ на аналогичные действия США.

Американская сторона настаивает, что причиной решения стало систематическое нарушение условий соглашения со стороны Москвы, тогда как США продолжают их соблюдать. Трамп отметил, что процесс выхода из договора завершится через шесть месяцев, если Россия не вернется к исполнению договоренностей.

Договор РСМД не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий. США, в частности, настаивают на том, что Россия скрывает истинные возможности крылатой ракеты 9М729 комплекса «Искандер-М». В Пентагоне полагают, что наземная ракета имеет дальность действия от 500 километров. Москва это отрицает.

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