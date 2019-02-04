Плющенко научился «полюбливать» Ягудина

Бывший фигурист Евгений Плющенко высказался о проблемах в отношениях с коллегой Алексеем Ягудиным. Слова спортсмена передает «Р-Спорт».

«Я даже стал иногда любить Алексея Ягудина. Слышу его комментарии, как он лестно обо мне отзывается, поэтому я тоже Лешу начинаю "полюбливать"», — рассказал Плющенко, отметив, что делает это не в плане «мужской дружбы». На предложение забыть старые обиды и пожать руку Ягудину фигурист ответил: «Давно пора».

Плющенко подчеркнул, что не начинал войны против Ягудина, вместо этого он делал свою работу. «А когда меня кусают, я тоже бываю злым», — сказал олимпийский чемпион.

В ноябре 2018 года Плющенко высмеял Ягудина за участие в корпоративе на территории спортивного комплекса, в котором занимается его академия. Под записью стояли хештеги «ни чести ни достоинства по отношению к себе», «это же надо так любить деньги». Ягудин, отвечая Плющенко, отметил, что всегда рад работать, когда его приглашают приятные люди. Также фигурист указал на то, что лед на той арене не принадлежит Плющенко.

Фигуристы были главными соперниками на Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити. В итоге первое место занял Ягудин, Плющенко же совершил ошибку и стал четвертым. На следующих Играх Плющенко завоевал личную золотую медаль, а спустя восемь лет стал олимпийским чемпионом Сочи в командных соревнованиях.

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