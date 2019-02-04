Российских сторожей накажут за удар по репутации чоповцев

Сторожа, контролеры торговых залов и вахтеры должны быть наказаны за репутационный урон институту частной охраны в России. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту Росгвардии, ужесточающему ответственность за незаконную охранную деятельность (статья 20.16 КоАП). Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Максимальный штраф для физических и юридических лиц, допустивших такое правонарушение, предложено увеличить вдвое: с 2,5 тысячи до 5 тысяч и с 3 тысяч до 6 тысяч рублей соответственно. Для должностных лиц — более чем втрое (с 3 до 10 тысяч рублей).

Предлагается также ввести более строгое наказание за повторное совершение аналогичного деяния: обязательные работы для физических лиц, дисквалификацию — для должностных лиц, или приостановление деятельности — для организаций.

Поводом к появлению законопроекта послужили резонансные инциденты «с применением насилия в отношении посетителей торгово-развлекательных заведений и иных мест массового пребывания людей».

В Росгвардии, к ведению которой отнесено лицензирование частной охранной деятельности, отметили, что люди, которые незаконно берут на себя охранную функцию, никем не контролируются и порой создают большую опасность для окружающих.

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