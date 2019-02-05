Россиянин приютил 400 человек и отправился под суд

В Новосибирской области направлено в суд уголовное дело в отношении 29-летнего местного жителя, зарегистрировавшего в своем частном доме более 400 иностранцев. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

Как выяснили сотрудники полиции, в период с января по октябрь 2018 года мужчина 96 раз предоставлял в государственные учреждения, занимающиеся миграционным учетом, недостоверные сведения о прибывших на территорию страны иностранных гражданах. Обвиняемый сообщал, что указанные лица проживают в принадлежащем ему частном доме в Кировском районе Новосибирска. Фактически иностранцев там не было.

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Всего подозреваемый фиктивно прописал в своем доме 402 приезжих. Уголовное дело в отношении нарушителя направлено в суд, ему грозит крупный штраф. Максимальное наказание по статье о незаконной миграции — три года лишения свободы.

Весной 2018-го крупный скандал разгорелся вокруг квартиры в Екатеринбурге, где зарегистрировали более девяти тысяч человек. Владельца жилья в итоге оштрафовали на несколько сотен тысяч рублей, при этом в СМИ полученный им доход от регистрации мигрантов оценили более чем в 10 миллионов рублей. Сам мужчина в ходе судебного разбирательства настаивал на том, что все прописанные были его друзьями.

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