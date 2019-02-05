В России спрогнозировали тотальную нехватку учителей

Нехватка педагогов-предметников через 10 лет может достигнуть почти 190 тысяч человек из-за дефицита молодых специалистов, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра просвещения Ольгу Васильеву.

По ее словам, сейчас среди учителей только 5,5 процента в возрасте 22-25 лет, столько же – в возрасте 25-30 лет. «Это не изменить к 2024 году, более того, она будет увеличиваться, а к 2029 году в общей системе образования России нехватка составит 188,7 тысячи человек», – сказала Васильева. Она подчеркнула, что дефицит будет усугубляться, если Минпросвещения не предпримет мер.

В пресс-службе ведомства уточнили, что министерство ведет комплексную работу по решению этой проблемы. Например, запланирован запуск специальной программы по увеличению числа сельских педагогов с существенной их поддержкой. «Совместно с Минобрнауки планируем последовательно увеличивать прием и качество приема на педагогические направления подготовки», — добавили в пресс-службе.

В декабре 2018-го Васильева говорила, что в стране на 15 миллионов учеников приходится всего 1,5 миллиона учителей, а в средних профессиональных учебных заведениях на 197 тысяч педагогов и мастеров приходится миллион студентов.

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