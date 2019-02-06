Россия одолжит Кубе миллионы евро на оружие

Россия предоставит Кубе кредит на 38 миллионов евро, рассказал в интервью «Коммерсанту» глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев. Средства пойдут на закупку вооружений.

«Кредитное соглашение подписано и уже прошло внутригосударственные процедуры с российской стороны», — отметил Шугаев.

По его словам, нынешнее соглашение с Кубой действует с 2006 года. В рамках него Россия уже поставила «значительный объем вооружений», в том числе самолеты, бронетехнику, артиллерийские системы, системы противовоздушной обороны.

«Такое взаимодействие носит стратегический характер, дает Кубе возможность на долгосрочной основе развивать свой ВПК. И эти деньги в рамках госкредита, о которых вы говорите, пойдут именно на развитие технологического сотрудничества и на оказание технического содействия кубинской стороне», — сказал глава ФСВТС.

В конце января стало известно, что Россия собирается выделить около двух миллиардов евро на модернизацию кубинской сети железных дорог. Помимо этого, страны как минимум до 2030 года будут сотрудничать в сфере энергетики и восстановлении кубинского авиапарка.

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