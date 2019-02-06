Путин посоветовал бизнесменам не «быть самым богатым парнем на кладбище»

Президент Владимир Путин встретился с победителями национальной премии «Немалый бизнес — 2019» и дал несколько полезных советов молодым предпринимателям, сообщает РИА Новости.

Глава государства отметил, что самое главное в бизнесе — это социальное содержание, потому что со временем постоянно извлечение прибыли перестает быть интересным. По его мнению, «быть самым богатым парнем на кладбище — это не самая веселая история».

«Люди, которые давно бизнесом занимаются, знают, сама прибыль важна только с той точки зрения, что она дает возможность дальнейшему развитию. Самореализация в жизни — это вообще самое важное, самое основное, самое главное, то, что приносит удовлетворение от жизни», — отметил Путин.

Президент пожелал предпринимателям успехов, добавив, что именно такие молодые и талантливые люди являются основой успешного развития России.

В конкурсе «Немалый бизнес — 2019» приняли участие 32 тысячи предпринимателей. Жюри определило шестерых победителей, которые получат поддержку для развития своего бизнеса от государства и партнеров конкурса.

Организаторами премии «Немалый бизнес» стали уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов и министерство экономического развития.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!