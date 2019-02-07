На приехавших в Россию террористов пожаловались в ООН

Правительство Афганистана направило жалобу в Организацию Объединенных Наций из-за поездки в Москву представителей движения «Талибан» (запрещено в России). Об этом сообщает телеканал TOLOnews.

Как отмечается, афганское правительство указало, что Россия разрешила талибам въехать на свою территорию, несмотря на то что их имена числятся в черном списке ООН.

Двухдневные переговоры по урегулированию конфликта в Афганистане завершились в Москве 6 февраля. Конференцию организовала афганская диаспора, отмечало агентство «Интерфакс». В ней принимали участие представители различных политических сил и движений, в том числе и делегация «Талибана», прибывшая из политического офиса в Дохе.

Представители действующего правительства на переговорах не присутствовали. Представитель президента Харун Чахансури по их окончании указал, что встреча никак не повлияет на мирный процесс в стране. По его словам, это были политические и академические дебаты, а декларация по итогам — просто краткий обзор, не имеющий практического применения, передает телеканал.

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6 февраля глава делегации талибов в Москве Мохаммад Аббас Станикзай заявил, что «Талибан» не намерен силой захватывать Афганистан. По его словам, подобные действия «не принесут мир» в страну.

В январе американская делегация договорилась с талибами о принципах мирного соглашения. Отмечалось, что договоренность, хоть и предварительная, стала прорывом в процессе разрешения конфликта, который длится c 2001 года.

«Талибан» образовался в 1994 году в разгар гражданской войны в Афганистане. В 1996-2001 годах талибы находились у власти в стране, а после свержения в 2001-м начали вести партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане и Пакистане. В настоящее время талибы и правительство страны ищут способы достичь политического компромисса.

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