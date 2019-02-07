Возвращающимся на родину россиянам нашли новое место для поселения

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил на ближайшие пять лет подпрограмму содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за границей, сообщается на сайте кабмина.
Согласно документу, семь тысяч человек примут в Тверской области, при условии что они имеют профессии и специальности, востребованные на местном рынке труда.
В октябре прошлого года сообщалось, что за время действия программы в 66 регионах страны приняли 800 тысяч человек. Об этом на Всемирном конгрессе соотечественников заявил президент России Владимир Путин.
«Будем и дальше облегчать процесс адаптации, упрощать процедуру», — отметил он. Программа переселения, по словам Путина, предусматривает создание новых рабочих мест и условий для ведения бизнеса.
Летом 2017 года в МВД рассказали, что 17 субъектов Федерации официально заявили правительству, что не могут принять новых переселенцев из-за отсутствия возможностей по их размещению и трудоустройству.