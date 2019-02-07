Возвращающимся на родину россиянам нашли новое место для поселения

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил на ближайшие пять лет подпрограмму содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за границей, сообщается на сайте кабмина.

Согласно документу, семь тысяч человек примут в Тверской области, при условии что они имеют профессии и специальности, востребованные на местном рынке труда.

Материалы по теме «Какой дурак сюда поедет?» Как живут староверы, переселенцы из Южной Америки. Репортаж из уссурийской тайги

В октябре прошлого года сообщалось, что за время действия программы в 66 регионах страны приняли 800 тысяч человек. Об этом на Всемирном конгрессе соотечественников заявил президент России Владимир Путин.

«Будем и дальше облегчать процесс адаптации, упрощать процедуру», — отметил он. Программа переселения, по словам Путина, предусматривает создание новых рабочих мест и условий для ведения бизнеса.

Летом 2017 года в МВД рассказали, что 17 субъектов Федерации официально заявили правительству, что не могут принять новых переселенцев из-за отсутствия возможностей по их размещению и трудоустройству.

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!