Наука и техника
 
Последние новости
Украинские военные пожаловались на лазерное оружие ополченцев Донбасса
Навка ответила на критику о «старых» тренерах фигурного катания
Украинцы массово пожаловались на проблемы с въездом в Россию
В Москве сочли опасным призыв адмирала США ударить по России
Сборная России по хоккею проиграла Швеции
Маск пофлиртовал с Марсом
Россия и Европа задумались об отказе от доллара
Бросившие пациентку на полу больницы врачи попали на видео
Россия назвала условия сохранения транзита газа через Украину
Новости партнеров

Россия оценила свои расходы на отправку кораблей к МКС

Перейти в «Мою Ленту»

Запуски кораблей к Международной космической станции в 2019–2020 годах обойдутся «Роскосмосу» в 4,6 миллиарда рублей. Об этом говорится на сайте госзакупок.

За эту сумму единственный подрядчик должен будет подготовить и запустить три пилотируемых «Союза-МС» и три грузовых корабля «Прогресс-МС». Также из этих средств будет обеспечиваться управление российским сегментом МКС.

Ранее 9 февраля стало известно, что первую российскую пилотируемую экспедицию на Луну планируется отправить в 2031 году. За несколько дней до этого «Роскосмос» и РАН, обеспокоившись возможными спорами из-за лунных территорий с США и другими странами, предложили начать подготовку специалистов по космическому праву.

23 января премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что «Роскосмосу» следует заканчивать с «прожектерством» в вопросах космоса, меньше говорить и больше делать.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Стала известна дата предполагаемой высадки российских космонавтов на Луне
К России задумали присоединить территории Луны
Медведев призвал «Роскосмос» меньше говорить и больше делать
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:03Сегодня

Мочи его, Дональд!

Самая безумная серия игр вернулась и стала еще более странной: Kingdom Hearts III
15:50Сегодня

Названы смартфоны с самым сильным и самым слабым излучением

19:38 5 февраля

Решена загадка африканской пустыни

08:50Сегодня

Создан «истребитель-убийца» российских Су

Наука и техника00:06 3 февраля

Забитое старое

Самый страшный ужастик 90-х стал еще круче: Resident Evil 2
12:38 3 февраля

В Египте нашли гробницу с полусотней мумий

18:08Сегодня

Суслик достал российским археологам клад

20:05 8 февраля

Найдена новая причина появления смертоносных инфекций

Наука и техника00:03 7 февраля

Странное тело

Ученый верит, что нашел в космосе корабль пришельцев. Над ним смеются, но он не сдается
09:1026 января

В США рассказали о российском «смертельном щите» из С-400

07:56Сегодня

Стала известна дата предполагаемой высадки российских космонавтов на Луне

03:5225 января

Пойман световой сигнал неизвестной природы

Россия
«Сейчас они жены, любовницы или протеже политиков-мужчин»
В российской власти должно быть больше женщин. И вот почему
«Шесть лет ни за что! Это глупо и безумно»
Датчанин приехал в Россию и попал в тюрьму за христианскую проповедь
До неузнаваемости
Как масштабная транспортная реформа изменит жизнь москвичей
Вениамин КондратьевБей своих
В Краснодарском крае наметился кризис власти
Глава Петербурга взял лопату и вывел чиновников на улицы
Бросившие пациентку на полу больницы врачи попали на видео
Глава Петербурга Беглов устроит свой конкурс для «Лидеров России»
Все материалы
Мир
Период полураспада
Мигранты и протесты рассорили две страны Европы. Такого не было со времен фашистов
В Чехии порассуждали о размещении у себя американских ракет
«Советский Союз забрал наши острова»
Япония считает Курилы своими, но готова идти на уступки. России этого мало
Брюссель предупредил дипломатов ЕС о сотнях русских шпионов
В Тунисе террористы получили пожизненные сроки за расстрел туристов в 2015 году
В Москве сочли опасным призыв адмирала США ударить по России
«Японцы верят, что у них отобрали родную землю»
 
Все материалы
Бывший СССР
Второе нашествие
Очаг терроризма вблизи России: Таджикистан на пороге нового вторжения исламистов
Порошенко скрыл от ЦИК землю, бизнес и неуплаченные налоги
Александр ЛукашенкоВерный союзник
Лукашенко устал от России. Теперь он ищет новых друзей в США
Духовник Лукашенко призвал РПЦ и украинскую церковь подумать о словах любви
Украинцы массово пожаловались на проблемы с въездом в Россию
В Киево-Печерской лавре не досчитались реликвий
Поросячья угроза
В Грузии вспышка свиного гриппа. В аптеках заканчиваются лекарства, но туристам все равно
Все материалы
Экономика
Главный бордель Европы
Немецкие проститутки зарабатывают на сексе миллиарды. Чиновники хотят получить свою долю
Россия назвала условия сохранения транзита газа через Украину
Россия и Европа задумались об отказе от доллара
Россию посчитали достаточно надежной для инвестирования
Стала известна судьба «Северного потока-2»
Стали известны результаты эксперимента с гарантированным доходом
Российские нефтяники рекордно заработали
Все материалы
Силовые структуры
«Чем больше воруешь, тем одержимее становишься»
Они стали миллионерами в СССР и купали любовниц в шампанском. Хрущев велел их расстрелять
«Он истерично захохотал, а я чуть не потеряла сознание»
Россиянин провел 10 лет в психбольнице за жестокое убийство. А выйдя на волю, стал врачом
«Человек кололся, нюхался, а потом вылечился. Так не бывает»
Как говорить о наркотиках в России по мнению властей: легализация — зло, Запад не прав
Заключенные российской колонии устроили разборки
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Российских следователей попросили заняться смертью Пушкина
Гуф пошел на мировую с избившим его обидчиком
Все материалы
Наука и техника
Мочи его, Дональд!
Самая безумная серия игр вернулась и стала еще более странной: Kingdom Hearts III
Забитое старое
Самый страшный ужастик 90-х стал еще круче: Resident Evil 2
Странное тело
Ученый верит, что нашел в космосе корабль пришельцев. Над ним смеются, но он не сдается
Названы смартфоны с самым сильным и самым слабым излучением
Крестьяне записываются в колхоз. 1930 год«Превратить крестьянина в колхозного раба»
Зачем Сталин украл идеи Троцкого и разграбил русскую деревню
Создан «истребитель-убийца» российских Су
Суслик достал российским археологам клад
Все материалы
Спорт
Охота на паука
Неуязвимый ветеран снова готов драться. Грядущий турнир UFC будет жарким
Навка ответила на критику о «старых» тренерах фигурного катания
Сборная России по хоккею проиграла Швеции
Два клуба НХЛ оказались «в шоке» от требований за российского нападающего
Главный критик российского биатлона взялся за фигурное катание
Чемпионка из рекламы Reebok открестилась от призывов «пересесть на мужское лицо»
Стали известны подробности крушения самолета с футболистом
Все материалы
Культура
За добро ответишь
Икра для бездомных и одиночество для ковбоя: Берлинале-2019
Под музыку хип-хопа
Децл умер после концерта. Ему было 35 лет
Игра длиною в жизнь
Умер актер Сергей Юрский. Каким мы его запомним
Актер из «Дальнобойщиков» попал в больницу с инфарктом
Фрагмент картины «Юдифь и Олоферн», 1612—1613Рубить по-женски
Кровь и ярость на полотне первой феминистки в истории
Звезда «Такси» снова приехал в Россию
Продюсер «Ласкового мая» допустил отравление Децла
Все материалы
Интернет и СМИ
«Смешно, если он окажется живым»
Владелец биржи унес с собой в могилу миллионы долларов. Никто не может их получить
«Это никогда не исчезнет»
Токсичным людям в интернете объявили войну. Почему ее невозможно выиграть
«Поганый рот свой закрой!»
Шурыгину вновь вернули на экраны. Почему на телевидении не могут от нее отстать?
Неаппетитный завтрак «из стиральной машинки» разъярил пользователей сети
Маск пофлиртовал с Марсом
«Би-би-си» показала «японские» Курилы и объяснилась
Уморительный некролог «мечтающей о горячем теле» бабушки насмешил читателей
Все материалы
Ценности
«Знаю людей, получивших за вечеринку по 100 ударов плетьми»
Иранки любят и умеют развлекаться. Их не пугают огромные штрафы и тюрьма
Слава Америки
В чем сила самых влиятельных и властных женщин США
Опиум для богачей
Как знаменитый модельер заставил весь мир полюбить Китай
Бренд попросил модель раздвинуть ноги для рекламы и поплатился
Разоблачена реальная внешность сестер Кардашьян
Предсказан главный цвет 2020 года
Знаменитости вернули в моду еще один «уродливый» тренд из 90-х
Все материалы
Путешествия
В один миг
Битва за еду, вулканы и страсти Лас-Вегаса: лучшие фотографии со всего мира
«Здесь дорого все и крайне тяжко»
Лобстеры, джаз и чаевые. Как россиянке выжить в Нью-Йорке
Другая Европа
Соль, лев и чертовщина. Что посмотреть в Болгарии вместо пляжей
Появились подробности столкновения российского самолета с фонарным столбом
Назван любимый месяц туристов-одиночек
Названы самые опасные для российских туристов страны
Пассажир-бизнесмен пристыдил авиакомпанию за засохшую булку на завтрак
Все материалы
Из жизни
«Доживу до 180 лет, если выживу»
Миллионер утверждает, что нашел способ стать сверхчеловеком. Врачей это раздражает
«Русских здесь очень любят»
История россиянки о жизни в Греции
Роковое порно
Он влюбился в девушку из секс-чата. Страсть довела его до краж и убийства семьи
Редкое заболевание сделало мальчика похожим на оборотня
Коза-циклоп появилась на свет в Индии
Жених собрал для родителей возлюбленной слишком мало денег и остался один
Женщина пришла на операцию по уменьшению живота и очнулась с новым носом
Все материалы
Братья-спортсмены Логана
Спортивные автомобили Renault, заставляющие по-другому взглянуть на марку
25 самых популярных машин России: и снова Granta
Рейтинг самых продаваемых автомобилей на российском рынке в январе 2019 года
Сутки на руках
Как Алессандро Занарди проехал гонку «24 часа Дайтоны» на ручном управлении
Вести с другой планеты
Как обновился Passat и почему это так важно для «Фольксвагена»
Названы российские цены на новую Toyota Corolla
На базе нового «Дастера» до конца года сделают утилитарный пикап
Новый «заряженный» седан VW Jetta оснастили двигателем от Golf GTI
Все материалы
Дом
В одной парадной
Сколько стоит соседство с Боярским, Миллером и Путиным
Пока русских нет
Люди с деньгами скупают жилье в Лиссабоне. И у них на это пять причин
Дорогие мои
Цены на квартиры в Москве рекордно подскочили. И это еще не конец
Определена судьба элитной квартиры Януковича в Киеве
Москве пообещали обвал спроса на дорогое жилье
Цены на жилье в России достигли трехлетнего максимума
Жилью под Москвой предрекли исчезновение
Все материалы