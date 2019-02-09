Россия оценила свои расходы на отправку кораблей к МКС

Запуски кораблей к Международной космической станции в 2019–2020 годах обойдутся «Роскосмосу» в 4,6 миллиарда рублей. Об этом говорится на сайте госзакупок.

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За эту сумму единственный подрядчик должен будет подготовить и запустить три пилотируемых «Союза-МС» и три грузовых корабля «Прогресс-МС». Также из этих средств будет обеспечиваться управление российским сегментом МКС.

Ранее 9 февраля стало известно, что первую российскую пилотируемую экспедицию на Луну планируется отправить в 2031 году. За несколько дней до этого «Роскосмос» и РАН, обеспокоившись возможными спорами из-за лунных территорий с США и другими странами, предложили начать подготовку специалистов по космическому праву.

23 января премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что «Роскосмосу» следует заканчивать с «прожектерством» в вопросах космоса, меньше говорить и больше делать.

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