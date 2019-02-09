Стала известна дата предполагаемой высадки российских космонавтов на Луне

Первую российскую пилотируемую экспедицию на Луну планируется отправить в 2031 году. Об этом говорится в документе головного научного института «Роскосмоса» ЦНИИмаш, передает РИА Новости.

Согласно плану, члены первого экипажа на земной спутник должны будут отработать некие «операции деятельности космонавтов на Луне» и «выполнить работы по задачам РАН».

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В 2032 году планируется доставить на спутник луномобиль (луноход с возможностью передвижения космонавтов), а также экипаж второй экспедиции, который займется «апробированием средств передвижения по поверхности».

Экспедиция 2033 года должна будет совершить на луномобиле поездки на дальние расстояния и опробует робототехнические комплексы. В 2034 году планируется начало, а в 2035-м — продолжение строительства лунной базы.

Предполагается, что высадка на Луну будет происходить за счет двух пусков сверхтяжелой ракеты: первая выведет на орбиту пилотируемый корабль, вторая — взлетно-посадочный комплекс для высадки и последующего старта с Луны, а также другое оборудование. Испытательные старты намечены на 2028 и 2029 годы.

В декабре 2018 сообщалось, что российскую базу на Луне планируется развернуть между 2036 и 2040 годами. В эти же сроки на полигоны доставят крупные грузы, а также будут проводиться научные эксперименты.

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