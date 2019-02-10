Картины Гитлера всколыхнули Нюрнберг и остались невостребованными

На аукционе в немецком Нюрнберге не смогли продать несколько акварельных картин авторства Адольфа Гитлера. Кроме того, торги спровоцировали протесты в городе. Об этом пишет The Guardian.

Всего покупателям предлагалось пять работ, среди которых был пейзаж с горным озером и картина, на которой было изображено плетеное кресло со свастикой, вероятно, принадлежавшее нацистскому лидеру. Стартовые цены на них колебались от 19 до 45 тысяч евро.

Аукционный дом Weidler не смог назвать причины провала торгов и заявил, что картины могут быть проданы позднее.

Отмечается, что покупателей могли оттолкнуть не только высокие цены, но и сомнения в подлинности картин: незадолго до аукциона прокуратура Нюрнберга изъяла у Weidler для проверки 63 акварели, подписанные «А.Hitler» или инициалами фюрера. Ведомство начало расследование по подозрению в подделке экспертных заключений и попытке мошенничества.

Помимо этого, мэр Нюрнберга публично осудил торги и назвал картины «безвкусицей».

В январе специалисты факультета искусств Бристольского университета отмечали, что произведения авторства Гитлера в последние годы обрели популярность у коллекционеров. При этом декан факультета подчеркнул, что «по понятным причинам немцы не благосклонны к людям, получающим прибыль от такого вида творчества». В Германии разрешено продавать только те работы фюрера, на которых нет нацистских символов.

Гитлер зарабатывал на жизнь рисованием открыток в период с 1909 по 1913 года, пока жил в Вене. За тот период было создано около трех тысяч акварелей. Из них сохранилось около 800, большинство картин хранится в частных коллекциях в Австрии, Германии, Великобритании и США.

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