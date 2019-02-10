«Русские витязи» показали новую фигуру высшего пилотажа

tvzvezda.ru

Летчики пилотажной группы ВКС России «Русские витязи» продемонстрировали новую фигуру высшего пилотажа — роспуск после набора высоты. Видео с тренировки опубликовал телеканал «Звезда». На записи видно как истребители Су-30СМ поднимаются практически вертикально вверх, а затем на высоте в километр расходятся в стороны «большим цветком».

В ноябре 2018 года в сети появилось видео, на котором запечатлено, как самолеты выполняют «бочку». Фигуру высшего пилотажа выполнили в рамках подготовки к выступлению на международном авиасалоне BIAS-2018 в Бахрейне.

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