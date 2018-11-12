«Русские витязи» выполнили «бочку»

Экипажи пилотажной группы «Русские витязи» ВКС России на многоцелевых истребителях четвертого поколения Су-30СМ синхронно выполнил фигуру высшего пилотажа «бочка». Кадры подготовки российских летчиков к выступлению на международном авиасалоне BIAS-2018 (Бахрейн) показала «Звезда».

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В ноябре телеканал телеканал опубликовал в роликах полет пары Су-57, испытания композитного крыла данного истребителя и проход таких самолетов на сверхмалой высоте.

В том же месяце китайский истребитель J-10B в ходе показательных полетов на выставке AirShow China 2018 (Китай) выполнил фигуры высшего пилотажа «кобра Пугачева» и «кленовый лист». Согласно Jane’s, истребители J-10B, которые задействованы в AirShow China 2018, оснащены китайскими силовыми агрегатами WS-10, хотя ранее получали российские двигатели АЛ-31ФН.

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