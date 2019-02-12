Новый животноводческий комплекс откроется в Подмосковье

Современный животноводческий комплекс на 768 голов крупного рогатого скота откроется в Одинцове во вторник, 12 февраля. Об этом сообщается на сайте областного правительства.

«Общий объем инвестиций составил 237 миллионов рублей. Создается 30 новых рабочих мест», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Комплекс открывается на базе действующего предприятия «Племхоз Наро-Осановский», уточнил министр. По его словам, на новом комплексе будут использоваться компьютерные технологии. В частности, в автоматизированном режиме будет вестись ветеринарный контроль над животными.

В декабре прошлого года завершилось строительство животноводческого комплекса на 1199 голов племенных коров в городском округе Озеры. В проект было инвестировано более 900 миллионов рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поставил задачу развивать молочную промышленность в регионе, в том числе путем привлечения новых инвесторов.