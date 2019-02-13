Разъяренный иностранец раскидал сотрудников Шереметьево и получил по заслугам

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Сотрудники московского аэропорта Шереметьево сняли на видео агрессивного иностранца, который напал на них в телетрапе. Запись опубликована в Telegram-канале MDK.

На ролике видно, как мужчина набрасывается на работников, выкрикивая нецензурные выражения на английском языке, после того, как ему дают подписать бумаги. За кадрами слышны крики и плач маленькой девочки, которая стоит с чемоданами неподалеку от драки и наблюдает за происходящим.

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После продолжительного сопротивления мужчину положили на пол и попытались успокоить. На этом моменте запись обрывается.

В июле 2018 года пьяный россиянин накинулся на сотрудников службы безопасности в московском аэропорту Домодедово. Инцидент произошел после того, как нетрезвого мужчину сняли с самолета авиакомпании S7, который должен был вылететь из Москвы в Якутск. Когда сотрудники пытались вывести дебошира, он устроил драку.

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