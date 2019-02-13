Путин призвал облагородить российские окраины

Власти должны заняться благоустройством окраин и спальных районов российских городов. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания президиума Госсовета по вопросам улучшения жилищных условий населения и формирования благоприятной городской среды. Его слова приводятся на сайте Кремля.

По словам Путина, в спальных районах необходимо создавать не только социальную инфраструктуру, например, детские сады и поликлиники, но и общественные пространства, которые должны быть «человеческими, современными и отвечающими требованиям сегодняшнего дня».

К созданию подобных пространств российский лидер призвал привлекать ведущих архитекторов, «прежде всего, конечно, молодые коллективы». Он отметил, что таких специалистов готовы предоставить программа «Архитекторы.РФ», а также ряд специализированных вузов.

При этом, по мнению президента, важнее всего, чтобы в формировании городской среды принимали участие сами жители. В частности, привлекать граждан было бы очень полезно на первичном этапе работы над проектами, отметил Путин.

«Именно людям нужно доверить решать, какими должны быть наши города и поселки, — подчеркнул он. — И потом отношение будет другое... Оно будет бережным, аккуратным, осторожным».

Ранее сообщалось, что Путин одобрил идею строить больницы по современным архитектурным проектам и использовать «оздоровительный дизайн».

Также глава государства заявил о необходимости модернизировать строительные нормы и пересмотреть действующие в стране модели жилой застройки. Таким образом он отреагировал на инициативу КБ «Стрелка», которая совместно с Минстроем России и ДОМ.РФ разрабатывает стандарт комплексного развития территорий. Ожидается, что на него будут ориентироваться застройщики жилья и компании, развивающие проекты реконструкции и освоения застроенных территорий.

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