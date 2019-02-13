Еще один российский город начал задыхаться из-за смога

В городе Копейск Челябинской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за смога и запаха гари от пожаров на выработанных угольных шахтах. Об этом в среду, 13 февраля, сообщает РИА Новости.

Сейчас ведется тушение подземных пожаров на хвостохранилище выработанных угольных шахт, расположенных на озере Курочкино в поселке Старокамышинск.

Очаги возгорания тушат, засыпая их несгораемым грунтом. Занятые на этих работах специалисты переведены на круглосуточный режим. В зону ЧС ограничен доступ посторонних лиц.

В пресс-центре Главного управления МЧС России по региону пока не прокомментировали ситуацию.

Начиная с середины ноября тяжелая ситуация из-за смога сложилась в Сибае в Башкирии. В середине января администрация города начала выдавать местным жителям активированный уголь и медицинские маски. Также в Сибае решили задействовать для разгона смога две вентиляционные установки.

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