Еще один российский город начал задыхаться из-за смога

В городе Копейск Челябинской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за смога и запаха гари от пожаров на выработанных угольных шахтах. Об этом в среду, 13 февраля, сообщает РИА Новости.
Сейчас ведется тушение подземных пожаров на хвостохранилище выработанных угольных шахт, расположенных на озере Курочкино в поселке Старокамышинск.
Очаги возгорания тушат, засыпая их несгораемым грунтом. Занятые на этих работах специалисты переведены на круглосуточный режим. В зону ЧС ограничен доступ посторонних лиц.
В пресс-центре Главного управления МЧС России по региону пока не прокомментировали ситуацию.
Начиная с середины ноября тяжелая ситуация из-за смога сложилась в Сибае в Башкирии. В середине января администрация города начала выдавать местным жителям активированный уголь и медицинские маски. Также в Сибае решили задействовать для разгона смога две вентиляционные установки.